Минобразования сообщило, за счет чего увеличат зарплату учителям

«За счет роста зарплаты для всех бюджетников на 10,1%, дополнительного увеличения должностного оклада учителей на 10% и повышения минимального порога надбавки за престижность до 5%, а максимального — до 30% зарплата учителей с 1 января 2018 года вырастет в среднем на 25%», — сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Все документы, регламентирующие соответствующее увеличение, уже вступили в силу. Были утверждены и документы, необходимые для продолжения планового повышения зарплаты.

«По итогам выполнения Государственного бюджета Украины за первое полугодие 2018-го будет рассмотрен вопрос о повышении с 1 сентября 2018 года должностных окладов (ставок заработной платы) другим категориям педагогических и научно-педагогических работников на 10%. Увеличение должностного оклада учителя также влечет за собой пропорциональный рост большинства надбавок, в частности, за проверку тетрадей, классное руководство», — поясняют в ведомстве.

В Минобразования также сообщают, что педагогам начальной школы, обучающим детей согласно реформе Новой украинской школы, а также учителям украинского языка в школах с языком обучения национальных меньшинств минимальная надбавка за престижность составит 20%.

Как сообщали fakty.ua, Верховная Рада приняла Закон Украины «Об образовании», которым ввела 12-летнее среднее обучение.