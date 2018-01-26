Футболист «Вильярреала» угрожал посетителям борделя пистолетом
У португальского футболиста «Вильярреала» Рубена Семеду возникли проблемы с законом. Как сообщает Marca, полиция расследует инцидент в участием 23-летнего защитника, произошедший еще в ноябре 2017 года.
По информации одного из свидетелей, португалец в течение нескольких недель дважды посетил бордель и угрожал его посетителям пистолетом. То, что нападавшим был именно футболист «Вильярреала», выяснилось благодаря номерам его автомобиля. При этом у полиции нет доказательств того, что пистолет, который использовал Семеду, настоящий.
Семеду был задержан сотрудниками правопорядка и отпущен после дачи показаний. «Вильярреал» пока не прокомментировал произошедшее.
Добавлю, что летом прошлого года защитник перешел в испанский клуб из португальского «Спортинга» за 14 миллионов евро. В текущем чемпионате Испании Самеду провел пять матчей.
Ранее fakty.ua сообщали, что бывшего футболиста сборной Украины избили во время матча в Ужгороде.
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