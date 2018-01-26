Создателей фильма "Форма воды" обвинили в плагиате

В пятницу, 26 января, британская газета The Guardian сообщила, что создателей фильма «Форма воды», который выдвинут на соискание премии «Оскар» в 13 номинациях и уже удостоился ряда престижных кинонаград, включая «Золотой глобус», обвинили в плагиате.

Сын американского писателя и обладателя Пулитцеровской премии Пола Зиндела Дэвид утверждает, что сюжет картины Гильермо дель Торо почти совпадает с пьесой «Позволь мне услышать твой шепот», которую его отец написал в 1969 году.

Главная героиня фильма так же, как и в пьесе, работает уборщицей в военной лаборатории, куда привозят человека-амфибию, над которым ставят эксперименты. Женщина сперва наблюдает за ним, а потом пытается спасти.

«Мы шокированы тем, что крупная киностудия без стеснения сняла ленту по мотивам работы моего отца, не упомянув о нем в титрах и не обратившись к нам по поводу авторских прав», — заявил Дэвид.

Студия Fox Searchlight официально отвергла эти обвинения. Ее представители заявили изданию: «Гильермо дель Торо никогда не читал и не видел пьесу Зиндела ни в какой форме. У режиссера за плечами 25-летняя карьера, он создал десять художественных фильмов, получивших высокие оценки критиков. Если у семьи Зиндел есть сомнения относительно оригинальности „Формы воды“, мы готовы это обсудить».