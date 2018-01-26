"Слишком молодая" экс-замминистра МВД нашла работу в ООН
Анастасия Деева, которая на посту замминистра МВД подвергалась критике за юный возраст как для такой должности, перешла на работу в ООН.
Деева ушла с поста в министерстве в декабре 2017-го, проработав немногим более года. Ее новое место работы — команда «ООН-Женщины Украина», а пост называется «координатор кампании HeForShe» (движение за равенство полов).
«Волнуюсь и горжусь тем, что начала этот проект с удивительной командой UN Women Ukraine!» — написала Деева о своей новой работе.
Напомним, в МВД Деева пришла в 24-летнем возрасте. Критики не преминули указать, что ее должность относится к категории А и требует общего стажа работы не менее семи лет.
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