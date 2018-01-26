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Виктор Шокин

В аэропорту швейцарского Цюриха заметили бывшего главу ГПУ

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 15:34 207

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Бывшего генерального прокурора Виктора Шокина заметили в аэропорту швейцарского Цюриха. Соответствующий снимок опубликовал на своей страничке в Facebook журналист Валерий Калныш.

По его словам, между ним и бывшим чиновников прошла интересная беседа. Однако причины визита Шокина в Швейцарию, где, к слову, проходит Всемирный экономический форум, участие в котором принимают многие украинские политики, так и не были названы.

«Мы поговорили. Много интересного. Но цитировать не буду — официальные комментарии до решения Европейского суда он давать не собирается», — рассказал Калныш.

Напомним, 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, после чего 3 апреля Петр Порошенко подписал указ об увольнении его с должности. В мае того же года генпрокурором Украины был назначен Юрий Луценко.

При этом Шокин обратился с иском в Высший административный суд, требуя признать незаконными и отменить постановление Верховной Рады о даче согласия на его увольнение, а также соответствующие указы президента. Кроме того, экс-генпрокурор просил восстановить его «в административной должности». Тогда суд оставил без рассмотрения иск экс-главы Генпрокуратуры.

А в июле 2017 году жалобу Шокина на увольнение отклонила и Высшая судебная инстанция.

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