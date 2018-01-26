Жан Рено завершит карьеру главной ролью в украинско-французском фильме

Государственное агентство Украины по вопросам кино 26 января заключило контракт с компанией «ИСТ ВЕСТ ПРОДАКШН» о предоставлении государственной финансовой поддержки полнометражному копродукционному фильму «Последний шаг» в размере 21,6 млн гривен. При этом общий бюджет фильма составляет 73,877 млн гривен. Об этом Госкино сообщает в Facebook.

Лента является совместным проектом Украины и Франции, а главную роль в ней сыграет звезда первой величины Жан Рено, для которого, кстати, фильм станет заключительным в его кинокарьере. Также заявлено участие канадской киноактрисы Сары Линд, актеров Тома Хоппера (Великобритания), Гарри Дурдана (США). Актерский состав от Украины представлен Игорем Цишкевичем, Маргаритой Бурковской, Олегом Карпенко и др.

По сценарию главный герой является самым разыскиваемым среди анонимных наемных убийц. В начале фильма он наслаждается одиночеством на берегу отдаленного озера в Канаде. В его шале находит убежище девушка, пережившая аварию на мотосанях, и Генри в первый раз спасает жизнь…

Украина и Франция выступают партнерами при создании фильма, с французской стороны работу продюсируют компании EAST 35 и SEVEN 52. Оператором-постановщиком является трехкратный лауреат премии «Сезар» французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

Съемки фильма планируются в Карпатах (на озере Синевир), в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат ожидается в 2019 году.

Напомним, в октябре украинскому зрителю презентовали словацко-украинскую ленту «Межа», которую выдвинули на премию «Оскар» от Словакии.

Фото 20minutes.fr