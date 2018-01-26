Одессу и Софию соединили прямым авиарейсом

Со 2 февраля болгарская авиакомпания Bulgaria Air начнет осуществлять регулярное авиасообщение по маршруту София — Одесса — София. Об этом сообщили в международном аэропорту «Одесса».

«Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-190 дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет из Софии в 19.05, прибытие в Одессу — 20.30; в обратном направлении вылет из Одессы в 21.20, прибытие в Софию в 22.40 (по местному времени)», — сказали в аэропорту.

«Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Bulgaria Air — базирующаяся в Софии пассажирская авиакомпания. Является главным пассажирским перевозчиком на рынке Болгарии. Авиапарк насчитывает 17 самолетов, которые выполняют рейсы в 27 городов в 19 странах.

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