﻿

USD 28.75
RSS
Одессу и Софию соединили прямым авиарейсом

Одессу и Софию соединили прямым авиарейсом

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

26.01.2018 15:50 31

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Со 2 февраля болгарская авиакомпания Bulgaria Air начнет осуществлять регулярное авиасообщение по маршруту София — Одесса — София. Об этом сообщили в международном аэропорту «Одесса».

«Рейсы будут выполняться на самолетах Embraer-190 дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет из Софии в 19.05, прибытие в Одессу — 20.30; в обратном направлении вылет из Одессы в 21.20, прибытие в Софию в 22.40 (по местному времени)», — сказали в аэропорту.

«Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Bulgaria Air — базирующаяся в Софии пассажирская авиакомпания. Является главным пассажирским перевозчиком на рынке Болгарии. Авиапарк насчитывает 17 самолетов, которые выполняют рейсы в 27 городов в 19 странах.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что Львов и Батуми соединили прямым авиарейсом.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии