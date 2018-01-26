Порошенко поблагодарил Трампа за поддержку Украины
Президент Украины Петр Порошенко оптимистично оценивает существующие взаимоотношения Киева с Вашингтоном и заявляет о существенной поддержке от США при президентстве Дональда Трампа. Об этом он заявил во время дискуссии в Давосе.
«Украина ведет блестящий диалог с господином Трампом. Я провел две полные встречи, многочисленные обсуждения, мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от Конгресса США, при этом от обеих партий. И мы можем оставаться оптимистичными», — сказал Порошенко.
Ранее он также отметил огромную поддержку Украины со стороны Польши и Литвы (президенты этих стран участвовали в дискуссии вместе с украинским лидером. Ред.). По словам Петра Порошенко, уже в 2021 году при поддержке Литвы и Польши Украина будет иметь перспективу членства в Евросоюзе.
Напомним, Порошенко в Давосе объяснил, ради чего Украина борется с коррупцией.
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