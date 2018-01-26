Поездки по Украине в ближайшие дни осложнит гололедица

27 января в Украине сохранится ясная погода без осадков, но движение по дорогам будет осложняться гололедицей. Ветер южный, юго-восточный, 5−10 м/с.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных областях ночью и утром ожидается туман. Ночью −3…−8°, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах днем 0.-5°. На Закарпатье и Прикарпатье +2…+7°.

На остальной территории температура ночью -8.-13°, днем −1…−6°. На Левобережье ночные морозы будут особенно сильными — до -16°.

Напомним, ранее стало известно, что с 28 января ожидается существенное повышение температуры воздуха.