Саакашвили отделался ночным домашним арестом

Апелляционный суд Киева принял решение о домашнем аресте для экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Действовать мера пресечения будет только в ночное время — с 22.00 до 7.00 — на период завершения расследования по делу. Об этом сообщает 112 Украина.

Сторона обвинения ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте.

Напомним, что бывший президент Грузии подозревается в пособничестве участникам преступных организаций и финансировании действий, совершенных с целью захвата государственной власти. Речь идет об обвинениях экс-президента Грузии в получении от беглого олигарха времен Виктора Януковича Сергея Курченко около полумиллиона долларов на организацию протестных акций в Киеве. Сам Саакашвили отрицает, что его финансируют олигархи.

Как ранее сообщали fakty.ua, в Апелляционный суд Киева поддержать бывшего президента Грузии пришел ряд народных депутатов, в том числе Юлия Тимошенко. Он же на суде заявил, что Украина рассматривала возможность его реадмиссии в Польшу.

