Украинка завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Второй соревновательный день на чемпионате Европы по биатлону в итальянском Риднау завершился сегодняшней спринтерской гонкой среди женщин. На дистанцию длиной 7,5 километра с двумя огневыми рубежами отправились шесть украинских спортсменок — Яна Бондарь, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Юлия Журавок, Мария Панфилова и Надежда Белкина.

Женский спринт наконец-то принес сборной Украины первую медаль первенства Европы в Риднау. Ее в копилку нашей национальной команды принесла 25-летняя черниговчанка Ирина Варвинец (на фото), прошедшая гонку без единого промаха и занявшая высшую ступень пьедестала почета.

Отмечу, что сегодняшнее «золото» в Риднау стало для Варвинец четвертой наградой на чемпионатах Европы по биатлону: в 2015-м году Ирина завоевала «золото» и «серебро» в эстонском Отепя, а в 2013-м — «бронзу» в болгарском Банско.

Также без промахов прошла сегодняшнюю гонку Юлия Журавок, однако украинка на полторы минуты опоздала на старт (наша соотечественница перепутала свой 68-й стартовый номер с 86-м) и заняла по этой причине лишь 44-е место в итоговом протоколе.

Что касается других наших спортсменок, то Надежда Белкина с одним промахом заняла итоговое 16-е место, Яна Бондарь (с тремя) — 23-е, Ольга Абрамова (с одним) — 27-е, а Мария Панфилова (с чистой стрельбой) — 42-е.

Добавлю, что «серебро» в сегодняшней гонке досталось француженке Хлое Шевалье, «бронза» — японке Фуюко Тачизаки.

Чемпионат Европы. Спринт. Женщины.

1. Ирина Варвинец (Украина) — (0+0) 20:54,1

2. Хлое Шевалье (Франция) — (0+1) +12,5

3. Фуюко Тачизаки (Япония) — (0+0) +15,5

…16. Надежда Белкина (0+1) +53,1

…23. Яна Бондарь (Украина) — (1+2) +59,9

…27. Ольга Абрамова (Украина) — (1+0) +1:05,2

…42. Мария Панфилова (Украина) — (0+0) +1:32,7

…44. Юлия Журавок (Украина) — (0+0) +1:36,4

Напомню, что сегодня в Риднау также состоялся мужской спринт, пятое место в котором занял украинец Артем Прима.