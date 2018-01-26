Первый обвинительный акт по фактам декларирования недостоверных данных уже в суде

В Киевский районный суд Харькова направлен обвинительный акт по фактам декларирования недостоверных данных бывшим главой одного из городских судов Луганской области.

«Это первое обвинение по делу, которое детективы НАБУ открыли по результатам анализа данных, приведенных в е-декларацях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

Указывается, что дело против бывшего судьи было открыто в ноябре 2016 года. За это время следствие установило, что судья в отставке не внес в электронную декларацию за 2015−2016 годы имущество, находящееся в пользовании как у него, так и у его бывшей супруги (развод был оформлен еще в 2011 году, однако судья с экс-женой жили вместе, одной семьей). Речь идет об объектах недвижимости и транспортных средствах на сумму более 17 млн грн.

Данному судье было сообщено о подозрении в совершении преступлений по ст. 366−1 («Декларирование недостоверной информации») и ч. 2 ст. 368−2 («Незаконное обогащение») Уголовного кодекса 19 июля 2017 года.

Теперь свое решение по бывшему коллеге должны вынести судьи Киевского районного суда Харькова.

Напомним, ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции вынесло предписания председателю Государственной казначейской службы Украины Татьяне Слюз и председателю правления Пенсионного фонда Украины Алексею Зарудному за нарушения законодательства об этическом поведении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов.