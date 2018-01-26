"Динамо" одержало первую победу на сборе в Испании

В пятницу, 26 января, киевское «Динамо», продолжающее подготовку ко второй части сезона на своем первом сборе в испанской Марбелье, провело очередной контрольный поединок. Соперником команды Александра Хацкевича выступил хорватский «Осиек» — клуб, занимающий третье место в чемпионате своей страны после 20-ти сыгранных туров (матчи высшего хорватского дивизиона, как и украинского, возобновятся в феврале).

Отмечу, что цвета «Осиека» защищает бывший игрок «Днепра», «Карпат», «Кривбасса», запорожского «Металлурга», «Металлиста» и молодежной сборной Украины Дмитрий Лепа, который по итогам сезона-2016/2017 был признан лучшим игроком хорватской команды. Впрочем, в сегодняшней встрече Лепа участия не принимал.

К счастью, в матче с «Осиеком» украинцам удалось прервать черную полосу в контрольных поединках и одержать первую победу на сборе в Испании — 3:2. «Дублем» в составе столичной команды отличился Дмитрий Хлебас, первую половину сезона проведший в аренде в минском «Динамо», еще один гол записал на свой счет 19-летний Владислав Алексеев.

Контрольный поединок

«Динамо» (Киев, Украина) — «Осиек» (Хорватия) — 3:2

Голы: Хлебас, 8, 54, Алексеев, 13 — Вербич, 1, в свои ворота, Бобан, 78.

«Динамо»: Маханьков (Рудько, 46), Кендзера (Морозюк, 70), Алибеков, Бурда (Шабанов, 70, Миколенко, Ротань (Гусев, 66), Шапаренко, Смирный (Шепелев, 66), Вербич (Гармаш, 46), Алексеев, Хлебас.

Завтра, 27 января, киевское «Динамо» проведет свой последний поединок на первом сборе в Марбелье. Соперником подопечных Александра Хацкевича выступит болгарский ЦСКА из Софии. Начало матча — в 13.00 по киевскому времени. По окончании этой встречи динамовцы вернутся в Киев.

Как ранее сообщали fakty.ua, «Динамо» на испанском сборе проиграло швейцарскому «Санкт-Галлену» и австрийскому «Штурму», а также разошлось миром с норвежским «Хоугесундом».