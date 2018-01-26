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В Одессе возобновляют занятия в школах

В Одессе возобновляют занятия в школах

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

26.01.2018 19:33 76

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В пятницу, 26 января, в Одесском городском совете состоялось заседание оперативного штаба по реагированию на ситуацию с распространением кори.

«Интенсивный показатель заболеваемости корью в Одессе значительно снизился и по состоянию на 19 января 2018 года составил 12,3 на 100 тысяч населения. Учитывая, что среди заболевших корью преобладают дети 1−4 лет и взрослые, а показатель охвата одесских школьников вакцинацией от кори благодаря проведенной массовой иммунизации превысил 95 процентов, отсутствуют предпосылки для дальнейшего продления школьных каникул», — сказала директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Занятия в средних школах города возобновятся с 29 января. При этом пока остается в силе запрет относительно посещения дошкольных учреждений и школ детьми, не имеющими ни одной прививки от кори.

Ранее fakty.ua сообщали, что, по заявлениям руководителей одесского городского и областного департаментов здравоохранения, в Одессе, лидирующей в печальном всеукраинском рейтинге заболевших и умерших от кори, закончилась вакцина.

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