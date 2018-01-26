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Активистки «промахнулись» с посольством

Femen "промахнулись" с объектом голой акции в центре Киева (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 19:41 323

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Активистка Femen Александра Немчинова обнажила грудь во время акции протеста против избрания президентом Чехии Милоша Земана. Однако организаторы акции перепутали адреса, и пришли с протестом к посольству… Словакии.

Отметим, что дипломатические представительства обеих стран расположены по соседству — по адресам: Ярославов Вал, 34 и 34а соответственно. Поэтому в кадр активистка попала сразу на фоне обоих дипучреждений.

На теле полуобнаженной 36-летней активистки красовалась надпись «Земан — хромой монстр».

Соратницы Немчиновой объяснили, что ужасный вид «хромого монстра должен отпугнуть рассудительных чехов от кандидата Земана».

Напомним, в середине января инцидент с участием действующего президента Чехии Милоша Земана и активистки организации Femen произошел на избирательном участке в Чехии.

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