Femen "промахнулись" с объектом голой акции в центре Киева (фото)

Активистка Femen Александра Немчинова обнажила грудь во время акции протеста против избрания президентом Чехии Милоша Земана. Однако организаторы акции перепутали адреса, и пришли с протестом к посольству… Словакии.

Отметим, что дипломатические представительства обеих стран расположены по соседству — по адресам: Ярославов Вал, 34 и 34а соответственно. Поэтому в кадр активистка попала сразу на фоне обоих дипучреждений.

На теле полуобнаженной 36-летней активистки красовалась надпись «Земан — хромой монстр».

Соратницы Немчиновой объяснили, что ужасный вид «хромого монстра должен отпугнуть рассудительных чехов от кандидата Земана».

Напомним, в середине января инцидент с участием действующего президента Чехии Милоша Земана и активистки организации Femen произошел на избирательном участке в Чехии.