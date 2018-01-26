В центре Киева женщина выстрелила в голову подростку из травматического пистолета

Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 января, на улице Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы) в Киеве. Двое мужчин и женщина сначала набросились с кулаками на группу подростков, а потом киевлянка выстрелила в одного из них из травматического пистолета. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер Печерского управления Нацполиции Киева Оксана Тищенко:

«Ребята возвращались домой из колледжа, когда на них набросились двое мужчин и женщина. Они начали избивать подростков. У одного из мужчин выпал пистолет, и тогда женщина, подняв его, выстрелила в лоб 16-летнему парню. После выстрела нападавшие сразу же скрылись с места происшествия.

Подростки позвонили своим родителям и сообщили, что на них напали в самом центре Киева. На место прибыли медики, которые оказали ребятам первую помощь, а также правоохранители.

Оперативникам в течение нескольких минут удалось разыскать агрессивную троицу. Хулиганами оказались 23-летняя женщина и мужчины 28 и 35 лет. Женщина рассказала, что накануне ее избили неизвестные. Она позвала своих друзей на помощь, и они втроем принялись искать обидчиков. Под горячую руку попались трое ничего не подозревавших подростков, которые никакого отношения к нападению на женщину не имели.

В настоящее время всем троим нападавшим на подростков объявлено о подозрении. Решается вопрос о мере пресечения", — сказала Оксана Тищенко.

Ранее fakty.ua сообщали о том, что стриптиз-клубе в центре Киева произошла стрельба, пострадали люди.