В Закарпатскую область доставлена вакцина от кори из Венгрии, - МОЗ Украины

В Закарпатскую область доставлены 8 тысяч доз вакцины КПК (от кори, паротита и краснухи). Об этом сообщил Минздрав Украины.

Кроме того, чиновники заявили, что доставка в область вакцин КПК, перераспределенных из других регионов, будет начата в ближайшее время.

«8 тыс. доз вакцин КПК (корь-паротит-краснуха) прибыли в Закарпатье из Венгрии сегодня. Мы благодарим правительство Венгрии, которое откликнулось на просьбу областной администрации. По оценке области, этого количества вакцин хватит на два месяца. В ближайшее время Минздрав начинает поставки вакцины из регионов (Украины. — Ред.), которые нашли возможность помочь Закарпатью», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По оценке МОЗ, на Закарпатье уровень охвата плановой вакцинацией против кори в 2017 году был самым низким в Украине. По состоянию на конец декабря прошлого года в соответствии с национальным календарем прививок 71% детей одного года, 49% детей 6 лет были привиты вакциной КПК (средние показатели по Украине — 93% и 90% соответственно).

Напомним, Венгрия передаст вакцины в качестве гуманитарной помощи от правительства соседнего государства.