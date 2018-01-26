На Киевщине бывший сельский голова участвовал в похищении человека

47-летнего жителя Васильковского района Киевской области сначала похитили, а потом убили. В преступлении непосредственное участие принимал бывший сельский голова, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Екатерина Хоменко:

«В преступлении принимали участие трое, в том числе бывший глава сельсовета. У одного из этой троицы похитили автомобиль. Вместо того, чтобы обратиться в полицию, сельчане самостоятельно принялись искать преступника. По своим каналам они узнали, что информацию о похитителе им мог бы дать местный житель. Возможного свидетеля пригласили в кафе на разговор. В какой-то момент началась ссора, мужчину скрутили, затолкали в багажник автомобиля и вывезли в лес.

Там человек, у которого украли автомобиль, достал оружие и на глазах у своих друзей застрелил похищенного. Сначала тело так и оставили в лесопосадке. Но вскоре мужчина, который стрелял, вернулся и закопал труп.

Некоторое время 47-летний местный житель числился как пропавший без вести. Но его тело все-таки было обнаружено. Правоохранители открыли уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Похищение человека». Бывшему сельскому голове и одному из его друзей объявлено о подозрении. А вот непосредственный убийца сбежал и объявлен в международный розыск", — сказала Екатерина Хоменко.

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