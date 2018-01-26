МОК обнародовал свод правил для российских спортсменов на зимней Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал правила поведения для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Как говорится в информации, размещенной на сайте МОК, спортсменам предстоит подписать специальную декларацию, в которой говорится, что за нарушение правил они могут быть лишены аккредитации и отлучены от Игр.

Мониторить соблюдение правил уполномочена рабочая группа МОК во главе с заместителем генерального директора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

Группе поручено подать полный отчет комиссии МОК во главе с членом исполкома Николь Хоевертц.

В настоящее время в состав российской делегации входят 340 человек, их которых 169 — спортсмены.

Напомним, на зимнюю Олимпиаду-2018 не допустят 111 российских спортсменов.