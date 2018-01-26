Стали известны итоги встречи Волкера и Суркова в Дубае

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече в Дубае не смогли достичь единой позиции по украинскому закону о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Стороны по-прежнему демонстрируют различные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», — сказал источник.

Т.о. сторонами не было принято никаких конкретных решений, однако собеседники договорились продолжить диалог.

Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям. В свою очередь в РФ данный закон считают «законом о войне».