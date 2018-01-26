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Флаги Украины и Эстонии

В Украине опровергли внесение Эстонии в список офшорных государств

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 21:28 71

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Украина не вносила Эстонию в список офшоров. Речь идет лишь о списке стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. Об этом на встрече с эстонским премьер-министром Юри Ратасом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, такой список в Украине формируют для целей трансфертного ценообразования.

«Речь не идет о списке офшоров. Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным», — цитирует главу Минфина пресс-служба министерства.

По его словам, в настоящее время переговоры ведутся и с Латвией, где также был введен налог на выведенный капитал.

Одновременно и в Украине ведется подготовка к введению налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Национального совета реформ.

Напомним, в конце декабря 2017 года Кабинет министров дополнил перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования, следующими странами: Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия и Венгрия.

В конце января власти Эстонии призвали Украину срочно исправить допущенную украинскими властями ошибку.

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