В Украине опровергли внесение Эстонии в список офшорных государств
Украина не вносила Эстонию в список офшоров. Речь идет лишь о списке стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. Об этом на встрече с эстонским премьер-министром Юри Ратасом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
По его словам, такой список в Украине формируют для целей трансфертного ценообразования.
«Речь не идет о списке офшоров. Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание этих двух списков друг к другу является ошибочным», — цитирует главу Минфина пресс-служба министерства.
По его словам, в настоящее время переговоры ведутся и с Латвией, где также был введен налог на выведенный капитал.
Одновременно и в Украине ведется подготовка к введению налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Национального совета реформ.
Напомним, в конце декабря 2017 года Кабинет министров дополнил перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования, следующими странами: Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия и Венгрия.
В конце января власти Эстонии призвали Украину срочно исправить допущенную украинскими властями ошибку.
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