МИД Украины отреагировал на польский запрет идеологии «бандеризма»

Министерство иностранных дел (МИД) Украины расценивает принятый в Польше законопроект об уголовной ответственности за отрицание преступлений «украинских националистов, которые сотрудничали с третьим рейхом» как продолжение политизации трагических страниц совместного исторического прошлого.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД.

Украинские дипломаты отметили, что наша страна «категорически не приемлет попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в том числе некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины».

«Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом республики Польша законопроекта… Обидно, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться», — говорится в сообщении.

В МИД также напомнили, что украинцы наравне с поляками подверглись чрезвычайно «серьезным испытаниям от тоталитарных режимов» в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. Именно поэтому намерение изобразить украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборантов третьего рейха» вызывает в нашей стране неприятие.

Сейчас в Киеве надеются, что польский Сенат, который скоро будет рассматривать данный законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие отношений стран.

Как сообщалось, 26 января Сейм Польши принял поправку к закону об институте национальной памяти, который запрещает так называемую «бандеровскую идеологию».