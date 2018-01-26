﻿

USD 28.75
RSS
Встреча Тиллерсона и Порошенко

Реформы и миротворцы: Порошенко рассказал, о чем договорился с Тиллерсоном в Давосе (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 22:41 115

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook рассказал о деталях своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе.

По его словам, была достигнута договоренность о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, которая состоится уже в марте. В частности, будут обсуждаться крайне необходимые Украине реформы.

Кроме того, стороны согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе.

«Мы получили полную поддержку США, наших других партнеров по Совете безопасности ООН», — сообщил Порошенко по итогам встречи.

Напомним, в ходе итоговой пресс-конференции в Давосе Порошенко озвучил сроки введения миротворцев на Донбасс.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии