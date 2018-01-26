Реформы и миротворцы: Порошенко рассказал, о чем договорился с Тиллерсоном в Давосе (видео)

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook рассказал о деталях своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе.

По его словам, была достигнута договоренность о возобновлении работы Комиссии стратегического партнерства, которая состоится уже в марте. В частности, будут обсуждаться крайне необходимые Украине реформы.

Кроме того, стороны согласовали возможный проект резолюции о миротворцах на Донбассе.

«Мы получили полную поддержку США, наших других партнеров по Совете безопасности ООН», — сообщил Порошенко по итогам встречи.

Напомним, в ходе итоговой пресс-конференции в Давосе Порошенко озвучил сроки введения миротворцев на Донбасс.

