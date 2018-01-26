Минобороны запретило военным выходить в населенные пункты с оружием

Министерство обороны Украины обязало военнослужащих сдавать оружие и боеприпасы при временном выходе в населенные пункты по личным или служебным вопросам. Соответствующие изменения в инструкцию об организации учета, хранения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах оформлены приказом № 632, сообщили Українські Новини.

Инструкция изложена в новой редакции.

В частности, регламентированы вопросы сдачи полученного военными стрелкового оружия и боеприпасов, в т. ч. в случае временного выхода (выезда) в населенные пункты, в том числе в те, которые не принадлежат к району ответственности подразделения.

Кроме того, отныне перед входом в комнату для хранения оружия должна размещаться выписка из Уголовного кодекса об ответственности за похищение оружия и боеприпасов.

Напомним, в четверг, 25 января, в помещении Апелляционного суда Луганской области сослуживцами было обнаружено тело бойца Нацгвардии, охранявшего админздание суда. Впоследствии стало известно, что он совершил самоубийство.