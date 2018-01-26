Минобороны запретило военным выходить в населенные пункты с оружием
Министерство обороны Украины обязало военнослужащих сдавать оружие и боеприпасы при временном выходе в населенные пункты по личным или служебным вопросам. Соответствующие изменения в инструкцию об организации учета, хранения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах оформлены приказом № 632, сообщили Українські Новини.
Инструкция изложена в новой редакции.
В частности, регламентированы вопросы сдачи полученного военными стрелкового оружия и боеприпасов,
Кроме того, отныне перед входом в комнату для хранения оружия должна размещаться выписка из Уголовного кодекса об ответственности за похищение оружия и боеприпасов.
Напомним, в четверг, 25 января, в помещении Апелляционного суда Луганской области сослуживцами было обнаружено тело бойца Нацгвардии, охранявшего админздание суда. Впоследствии стало известно, что он совершил самоубийство.
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