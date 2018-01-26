Стрельба в центре Амстердама: один человек погиб, двое ранены
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в центральном районе Амстердама. Об этом сообщает управление полиции города.
«Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу», — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Проводится расследование. Улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.
Schietincident Grote Wittenburgerstraat:— Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 января 2018 г.
1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.
Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.
Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar.
По данным газеты Parool, свидетели прошествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.
По данным телерадиокомпании RTL, полиция расследует инцидент, однако пока никто не задержан. Причины инцидента также не называются.
Ранее сообщалось о том, что в центре Киева женщина выстрелила в голову подростку из травматического пистолета.
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