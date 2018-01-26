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Амстердам

Стрельба в центре Амстердама: один человек погиб, двое ранены

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 23:12 145

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Несколько человек пострадали в результате стрельбы в центральном районе Амстердама. Об этом сообщает управление полиции города.

«Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Проводится расследование. Улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

По данным газеты Parool, свидетели прошествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

По данным телерадиокомпании RTL, полиция расследует инцидент, однако пока никто не задержан. Причины инцидента также не называются.

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева женщина выстрелила в голову подростку из травматического пистолета.

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