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Санкции

"Шаг за шагом": Климкин отреагировал на расширение антироссийских санкций в США

Инф. «ФАКТОВ»

26.01.2018 23:25 91

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Глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на расширение санкций США, назвав их усилением давления на агрессора. Соответствующую запись он сделал в Twitter.

«Усиление давления на Россию — новые санкции США. Шаг за шагом санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле», — написал Климкин.

В свою очередь Министерство иностранных дел России назвало поводы для расширения санкций надуманными и пригрозили зеркальными шагами. Соответствующее заявление распространила пресс-служба российского МИД.

«В Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий, что нас можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами», — говорится в заявлении.

Как сообщалось, 26 января США расширили санкции против Российской Федерации из-за агрессии против Украины. Санкции расширили на 9 российских компаний, кроме того, в санкционный список внесли 21 человека.

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