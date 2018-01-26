Во Львовской области локомотив наехал на ребенка
Отдел коммуникации Нацполиции Львовской области сообщил о том, что в городе Рава-Русская дизельный локомотив наехал на ребенка. В результате инцидента ребенок госпитализирован с травмами головы, говорится в сообщении.
«Полицейские предварительно установили, что дизельный тягач с десятью грузовыми вагонами перед железнодорожным переездом наехал на 12-летнего местного мальчика», — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла в пятницу, 26 января около 15:00. Ребенок госпитализирован с диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, мозговая кома».
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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