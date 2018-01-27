Из зоопарка Парижа сбежали более 50 бабуинов

Не менее 50 бабуинов сбежали из своих загонов в Венсенском зоопарке в Париже, посетители эвакуированы. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на официальный Twitter заведения.

«Утром в пятницу сотрудник зоопарка обнаружил одного бабуина в коридоре служебного помещения. Посетители были немедленно эвакуированы, зоопарк закрыли до конца дня», — говорится в сообщении.

Suite à une échappée de #babouins dans le Grand rocher, la situation a été mise sous contrôle: l'ensemble du groupe a regagné son enclos, exceptés 4, qui sont en vue. Nous vous tenons informés de la situation. — Zoo de Paris (@zoodeparis) 26 января 2018 г.

Три сотрудника с транквилизаторами прибыли на место. По периметру зоопарка была установлена охрана. В качестве меры предосторожности дорожное движение на ближайших улицах было приостановлено.

К вечеру пятницы все обезьяны, кроме четырех, вернулись в свои вольеры. Судьбы четверых приматов пока не известна.

Ранее сообщалось о том, что в «шведской семье» тигров Николаевского зоопарка появилось прибавление.