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Обезьяны в зоопарке Парижа

Из зоопарка Парижа сбежали более 50 бабуинов

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 0:01 234

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Не менее 50 бабуинов сбежали из своих загонов в Венсенском зоопарке в Париже, посетители эвакуированы. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на официальный Twitter заведения.

«Утром в пятницу сотрудник зоопарка обнаружил одного бабуина в коридоре служебного помещения. Посетители были немедленно эвакуированы, зоопарк закрыли до конца дня», — говорится в сообщении.

Три сотрудника с транквилизаторами прибыли на место. По периметру зоопарка была установлена охрана. В качестве меры предосторожности дорожное движение на ближайших улицах было приостановлено.

К вечеру пятницы все обезьяны, кроме четырех, вернулись в свои вольеры. Судьбы четверых приматов пока не известна.

Ранее сообщалось о том, что в «шведской семье» тигров Николаевского зоопарка появилось прибавление.

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