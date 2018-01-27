Узнав об измене Трампа с порнозвездой, Мелания больше не ночует в Белом доме (фото)

В пятницу, 26 января, в западной прессе появилось неожиданное продолжение секс-скандала, в центре которого оказался президент США Дональд Трамп. Как уже сообщали fakty.ua, 12 января газета Wall Street Journal написала, что в июле 2006 года Трамп переспал в отеле на озере Тахо с порнозвездой Сторми Дэниелс. О тогда уже был женат на Мелании — 20 марта 2006 года она родила Дональду сына Бэррона.

Дэниелс заявила, что действительно познакомилась тогда с Трампом, но между ними ничего не было. Назвал фейком эту историю и бывший адвокат миллиардера Майкл Коэн. Однако Wall Street Journal утверждал, что именно Коэн в 2016 году встречался с порнозвездой и передал ей 130 тысяч долларов за молчание.

Бывшая подруга Сторми Алана Эванс, тоже порноактриса, заявила, что секс между Трампом и Дэниелс был и что об этом ей рассказала сама Сторми.

И вот в свежем номере американского журнала InTouch появилось интервью, которое изданию в 2011 году дала Сторми Дэниелс и которое ранее не публиковалось. Порнозвезда откровенно рассказала о своем знакомстве с Трампом и о том, что между ними было.

Обложка свежего номера журнала InTouch

Она утверждает, что свидание состоялось в его номере в отеле на озере Тахо. Она воспользовалась ванной, а когда вышла, Трамп сидел на кровати. Она подошла к нему, они стали целоваться…

«Это был обычный секс, ничего безумного. Он не просил приковать его к кровати или что-то вроде этого. Позу не меняли… Могу во всех деталях описать его мужской орган, если в этом есть необходимость», — заявила Сторми.

«После секса он осыпал меня комплиментами и обещаниями. Что-то вроде — я так хочу снова тебя увидеть, когда мы сможем встретиться еще? Обещал, что даст мне работу в своем телешоу The Apprentice. Это он, кстати, обещал мне и до секса. Я, конечно, не очень верила ему, понимала, что ни в какое шоу не попаду… Но, все равно, обидно. Сейчас я думаю, неужели он все врал? Врал, чтобы затащить меня в постель? Что же, нужно признать, это сработало», — сказала порнозвезда.

Единственное фото, на котором Дональд Трамп и Сторми Дэниелс изображены вместе

Теперь, после секс-скандала, карьера 38-летней Сторми Дэниелс резко пошла в гору. Она колесит по дорогим клубам и казино с сольным стриптиз-шоу под броским названием «Сделаем Америку снова похотливой!». Это слегка переделанный предвыборный лозунг Трампа, который он продолжает повторять — «Сделаем Америку снова великой!».

Для Дэниелс скандал принес пока только положительные изменения. А вот для Трампа он, похоже, обернулся серьезной ссорой с Меланией, которая и так была не в восторге от переезда в Вашингтон.

Британская газета The Daily Mail проанализировала расписание первой леди США после публикации в Wall Street Journal и обнаружила следующее — с 12 января Мелания ни разу не появилась на публике вместе с мужем! Более того, она отказалась сопровождать его в поездке в Давос, хотя изначально они должны были лететь в Европу вместе. Таково требование протокола. И впервые за год президентства Трампа жены не было с ним рядом во время официальной поездки за границу. 47-летняя Мелания сопровождала 71-летнего супруга в ходе его визитов в Саудовскую Аравию, Израиль, Ватикан, Бельгию, Польшу, Францию, Японию, Китай.

Пресс-секретарь первой леди заявила, что поездке миссис Трамп в Швейцарию помешали ее дела в США. Однако никаких официальных встреч Мелания за две последние недели не проводила и ни в каких мероприятиях участия не принимала. Более того, она ни разу не общалась с журналистами. Газета делает вывод, что первая леди явно не хочет услышать неприятные и унизительные для нее вопросы об измене мужа.

Мелания Трамп в музее Холокоста в Вашингтоне

В четверг, 25 января, Мелания посетила музей Холокоста в Вашингтоне. Однако журналистов об этом никто не уведомил. Никакого традиционного в таких случаях фото- или телерепортажа не было.

Еще одно важное наблюдение, сделанное The Daily Mail — в понедельник, 22 января, была 13-я годовщина свадьбы Дональда и Мелании. Никаких вечеринок, празднований, подарков, поздравлений, даже цветов не последовало! Супруги не виделись в этот день. Президент был очень занят — оставил 22 января четыре комментария на своей страничке в Twitter. Жену при этом не упомянул.

Мелания также ни словом нигде не обмолвилась о годовщине свадьбы.

Для сравнения — на 10-ю годовщину бракосочетания Дональд подарил ей кольцо с бриллиантом весом 25 каратов.

Британская газета подняла на ноги все свои источники в Вашингтоне и выяснила еще кое-что. Издание утверждает, что после 12 января первая леди ни разу не оставалась в Белом доме, когда там находился президент. Мелания заранее уезжала в дорогой отель и находилась там.

В четверг, 25 января, после посещения музея Холокоста миссис Трамп неожиданно улетела в Палм-Бич (штат Флорида). Источник в Белом доме сообщил The Daily Mail, что отношения между супругами крайне напряженные.