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Столкновение судов в Перу

Столкновение судов в Перу: погибли как минимум три человека

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 1:15 69

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Пресс-служба военно-морских сил Перу сообщила о том, что не менее трех человек стали жертвами столкновения двух судов. Об этом говорится в Twitter военных моряков.

«Столкнулись судно под либерийским флагом и рыбацкая шхуна, которая затем и затонула. Члены экипажа грузового судна не пострадали», — сказано в сообщении.

Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности, уточняют представители ВМС в еще одном твите.

По предварительным данным, само столкновение произошло еще в среду, однако до пятницы найдены тела всего трех человек. Остальные считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о том, что у берегов Южной Кореи столкнулись два судна.

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