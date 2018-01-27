Столкновение судов в Перу: погибли как минимум три человека

Пресс-служба военно-морских сил Перу сообщила о том, что не менее трех человек стали жертвами столкновения двух судов. Об этом говорится в Twitter военных моряков.

«Столкнулись судно под либерийским флагом и рыбацкая шхуна, которая затем и затонула. Члены экипажа грузового судна не пострадали», — сказано в сообщении.

Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности, уточняют представители ВМС в еще одном твите.

#Piura Hasta el momento se han podido recuperar 3 cuerpos y 3 DNI (Carlos Sandoval Suclupe, Juan Sandoval Suclupe y Walter Sandoval Acosta) pic.twitter.com/nrDsxGFulN — Marina de Guerra (@naval_peru) 26 января 2018 г.

По предварительным данным, само столкновение произошло еще в среду, однако до пятницы найдены тела всего трех человек. Остальные считаются пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о том, что у берегов Южной Кореи столкнулись два судна.