Столкновение судов в Перу: погибли как минимум три человека
Пресс-служба военно-морских сил Перу сообщила о том, что не менее трех человек стали жертвами столкновения двух судов. Об этом говорится в Twitter военных моряков.
«Столкнулись судно под либерийским флагом и рыбацкая шхуна, которая затем и затонула. Члены экипажа грузового судна не пострадали», — сказано в сообщении.
Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности, уточняют представители ВМС в еще одном твите.
#Piura Hasta el momento se han podido recuperar 3 cuerpos y 3 DNI (Carlos Sandoval Suclupe, Juan Sandoval Suclupe y Walter Sandoval Acosta) pic.twitter.com/nrDsxGFulN— Marina de Guerra (@naval_peru) 26 января 2018 г.
По предварительным данным, само столкновение произошло еще в среду, однако до пятницы найдены тела всего трех человек. Остальные считаются пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о том, что у берегов Южной Кореи столкнулись два судна.
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