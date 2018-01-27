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Мигранты

В Мексике обнаружили 109 прятавшихся в трейлере нелегальных мигрантов

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 1:45 93

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Пресс-служба Института миграции Мексики сообщила о том, что полицией страны обнаружены более 100 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки в трейлере, двигавшемся в сторону границы с США. Об этом говорится в сообщении на странице института в Facebook.

«Машина была остановлена в штате Тамаулипас. Все мигранты находились без воды и питания. Группа спасенных иностранцев состояла из 83 гватемальцев, 17 гондурасцев и девяти сальвадорцев, которые намеревались доехать до США», — говорится в сообщении.

Среди мигрантов было в общей сложности 39 детей. Все они ехали из южного мексиканского штата Чьяпас в приграничный с США Тамаулипас.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире, объяснив таким образом необходимость строительства пограничной стены для защиты от южного соседа.

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