В Киеве подростки порезали и расстреляли мужчину, который заступился за кондуктора

В Оболонском районе столицы мужчина заступился за кондуктора, за что получил огнестрельное и ножевое ранение. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Конфликт между молодчиками и пострадавшим начался в салоне автобуса. Кондуктор сделал троим парням замечание, а в ответ услышал оскорбление от ребят. Один из пассажиров заступился за кондуктора и товарищи продолжили уже с ним спор, который впоследствии перерос в драку на улице.

Один из парней достал оружие и дважды выстрелил в оппонента. Пострадавший начал убегать от молодых людей в сторону станции метро «Минская», но один из них догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись.

По словам полицейского в метро Дмитрия Иваненко, к нему подбежал раненый мужчина и обратился за помощью. Правоохранитель передал пострадавшего врачам «скорой», а сам, вызвав подмогу, начал поиски злоумышленников. По предварительному заключению врачей, у винничанина два огнестрельных ранения обеих ног и колото-резаное ранение живота. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Благодаря свидетельствам очевидцев за несколько минут удалось установить местонахождение подозреваемых. Их задержали в заведении быстрого питания недалеко от места преступления. В этом полицейскому помогли посетители заведения. Правонарушителями оказались киевляне, 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двое несовершеннолетних ребят находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции. Их совершеннолетний друг также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

Следственным отделом начато сразу два уголовных производства: по части 4 статьи 296 («хулиганство») и по части 1 статьи 121 («умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Парням грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления, а затем — избрание меры пресечения.

Ранее сообщалось о том, что в центре Киева женщина выстрелила в голову подростку из травматического пистолета.