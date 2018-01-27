﻿

USD 28.75
RSS
Троещина

На Троещине задержали грабителей "кавказкой национальности"

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 2:42 36

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В пятницу, 26 января, на Троещине трое мужчин кавказкой национальности ограбили квартиру и, выпрыгнув со второго этажа, пытались скрыться с места преступления. Спустя час их задержали недалеко от дома.

«По словам очевидцев, около 17:30 трое мужчин кавказкой национальности выпрыгнули из окна квартиры по адресу Николая Лаврухина, 16. Они сразу сели в черный Ford Mondeo на еврономерах и уехали. Через 10 минут на место прибыла полиция, а уже через час злоумышленников задержали на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера», — сообщает «Информатор».

По предварительной информации, мужчины ограбили квартиру и пытались скрыться с места преступления. Их задержали патрульные и передали оперативной группе.

Ранее сообщалось о том, что двое грабителей приглашали парней на свидание под видом девушки.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии