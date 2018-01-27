На Троещине задержали грабителей "кавказкой национальности"

В пятницу, 26 января, на Троещине трое мужчин кавказкой национальности ограбили квартиру и, выпрыгнув со второго этажа, пытались скрыться с места преступления. Спустя час их задержали недалеко от дома.

«По словам очевидцев, около 17:30 трое мужчин кавказкой национальности выпрыгнули из окна квартиры по адресу Николая Лаврухина, 16. Они сразу сели в черный Ford Mondeo на еврономерах и уехали. Через 10 минут на место прибыла полиция, а уже через час злоумышленников задержали на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера», — сообщает «Информатор».

По предварительной информации, мужчины ограбили квартиру и пытались скрыться с места преступления. Их задержали патрульные и передали оперативной группе.

Ранее сообщалось о том, что двое грабителей приглашали парней на свидание под видом девушки.

