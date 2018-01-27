На Троещине задержали грабителей "кавказкой национальности"
В пятницу, 26 января, на Троещине трое мужчин кавказкой национальности ограбили квартиру и, выпрыгнув со второго этажа, пытались скрыться с места преступления. Спустя час их задержали недалеко от дома.
«По словам очевидцев, около 17:30 трое мужчин кавказкой национальности выпрыгнули из окна квартиры по адресу Николая Лаврухина, 16. Они сразу сели в черный Ford Mondeo на еврономерах и уехали. Через 10 минут на место прибыла полиция, а уже через час злоумышленников задержали на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера», — сообщает «Информатор».
По предварительной информации, мужчины ограбили квартиру и пытались скрыться с места преступления. Их задержали патрульные и передали оперативной группе.
Ранее сообщалось о том, что двое грабителей приглашали парней на свидание под видом девушки.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”