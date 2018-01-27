Украина вошла в рейтинг мировых блокчейн-лидеров

Советник Государственного агентства по вопросам электронного правительства Константин Ярмоленко заявил о том, что Украина вошла в рейтинг 14 мировых лидеров по внедрению технологии блокчейн, на которой основаны все криптовалюты, включая биткоин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

При этом Ярмоленко ссылается на презентацию книги «Революция блокчейна» Дона Тэпскотта, которая проходила в Давосе.

«Один из главных блокчейн экспертов в мире и автор бестселлера „Blockchain Revolution“ Дон Тапскотт (Канада) во время форума презентовал мировую блокчейн карту с 14 странами — лидерами по внедрению этой прорывной технологии. Украина вошла в 14 мировых блокчейн лидеров!» — пишет советник.

Также в рейтинг вошли, по словам Ярмоленко, США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, Дубай, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Напомним, что 11 октября 2017 года депутаты Верховной Рады предложили законопроект о легализации оборота криптовалют в стране. Государственное регулирование рынка цифровых денег предполагается поручить Национальному банку Украины. В то же время в мире криптовалюта после стремительного роста стоимости в декабре (когда стоимость биткойна доходила до 20 тысяч долларов), так и не смогла вернуть свои прежние позиции. По мере падения «главной» криптовалюты стремительно ухудшается и отношение к ней со стороны инвесторов и банковских финансистов. Кроме того, регуляторы опасаются, что этот рынок может использоваться для отмывания денег.