Постпред США при ООН опровергла слухи о любовной связи с Трампом

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли опровергла слухи о любовной связи с американским президентом Дональдом Трампом, которые появились после публикации скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» журналиста Майкла Вульфа. Об этом пишет издание Politico.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — сказала Хейли в пятницу в интернет-передаче «Женщины у власти» (Women Rule) американского журнала Politico. По словам постпреда США, Вульф не только исказил факты, но и прибег к инсинуациям, с которыми приходится сталкиваться ей и другим успешным женщинам.

Cлухи о романе Хейли и Трампа появились после того, как Майкл Вульф в одной из передач на телеканале HBO на прошлой неделе заявил, что «абсолютно уверен» в том, что у главы государства есть любовная связь. Он не назвал имя американского постпреда при ООН, но отметил, что внимательные читатели его книги сами смогут определить, о ком он говорит.

По информации журнала, читатели быстро нашли предложение, о котором мог говорить Вульф: «Президент проводил значительное количество личного времени вместе с Хейли на борту номер один, было видно, как он готовит ее к политической карьере».

Постпред США назвала сплетни на подобные темы «крайне оскорбительными» и «отвратительными».

Хейли была назначена постпредом США при ООН в январе прошлого года. Она стала третьей подряд занявшей эту должность женщиной после Саманты Пауэр (2013−2017 годы) и Сюзан Райс (2009−2013 годы). До назначения постпредом США Хейли занимала пост губернатора Южной Каролины. Известие о ее переводе в ООН было встречено американской общественностью неоднозначно, в СМИ звучали предположения о том, что она не обладает необходимым дипломатическим опытом. Дональд Трамп, объясняя свой выбор, назвал сильной стороной Хейли умение «сближать людей разных взглядов».

Ранее сообщалось о том, что узнав об измене Трампа с порнозвездой, его жена Мелания больше не ночует в Белом доме.