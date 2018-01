Тиллерсон объяснил, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе

Несмотря на анонс организаторов Всемирного экономического форума в Давосе, встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Белого дома Дональда Трампом так и не состоялась. Причину этого пояснила в своем Twitter журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе только для того, чтобы встретиться с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трам уже на пути в Вашингтона», — написала она.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018