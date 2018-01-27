Тиллерсон объяснил, почему Трамп не встретился с Порошенко в Давосе

Несмотря на анонс организаторов Всемирного экономического форума в Давосе, встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Белого дома Дональда Трампом так и не состоялась. Причину этого пояснила в своем Twitter журналистка американского телеканала CBS Маргарет Бреннан.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе только для того, чтобы встретиться с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трам уже на пути в Вашингтона», — написала она.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018 — margaret brennan (@margbrennan) 26 января 2018 г.

При этом американский лидер в Давосе успел встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме, проинформировала пресс-служба Белого дома.

Напомним, что о предполагаемой встрече Порошенко и Трампа 19 января говорил глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее украинский и американский лидеры встречались 20 июня 2017 года в Белом доме в Вашингтоне и 21 сентября в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этот раз состоялась только протокольная встреча Порошенко с Тиллерсоном, в ходе которой обсудил экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, хотя до этого надеялся, что увидится и с Трампом. При этом президент Украины положительно оценил проведение 24−26 января ряда двусторонних встреч в рамках Всемирного экономического форума.