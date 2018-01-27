"Горе-грабители": в Киеве женщина отобрала сумку у напавших на нее злоумышленников
В Голосеевском районе Киева в подземном переходе двое грабителей напали на женщину. Об этом сообщает «Киев оперативный».
«Грабители попытались отобрать личные вещи жертвы, но не смогли этого сделать и предприняли попытку к бегству», — говорится в сообщении.
Однако женщина схватила одного из них за сумку. Неизвестным нападавшим удалось вырваться, но его сумка осталась у женщины.
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