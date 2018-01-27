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Попытка ограбления

"Горе-грабители": в Киеве женщина отобрала сумку у напавших на нее злоумышленников

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 5:15 50

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В Голосеевском районе Киева в подземном переходе двое грабителей напали на женщину. Об этом сообщает «Киев оперативный».

«Грабители попытались отобрать личные вещи жертвы, но не смогли этого сделать и предприняли попытку к бегству», — говорится в сообщении.

Однако женщина схватила одного из них за сумку. Неизвестным нападавшим удалось вырваться, но его сумка осталась у женщины.

Ранее сообщалось о том, что на Оболони подростки подрезали и подстрелили мужчину за то, что он заступился за кондуктора.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

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