Кот Спаситель не дал замерзнуть мальчику, объявленному в розыск

В Краснознаменском районе Калининградской области России правоохранители нашли пропавшего 13-летнего мальчика, объявленного в розыск. Он заблудился по дороге в Добровольск и ночевал в заброшенном сарае, где его согревал бездомный кот, пишет местное издание.

«Накануне своего 14-летия мальчик отправился в Краснознаменск к бабушке, чтобы сделать фотографию на паспорт. Не застав родственницу, он пошел назад и заблудился в лесу», — говорится в сообщении.

В заброшенном строении компанию подростку составил бездомный кот, который всю ночь согревал его своим теплом. В благодарность мальчик забрал животное к себе домой и больше не расстается с ним ни на минуту.

Впоследствии Руслан быстро определился с именем кота, назвав его Спасителем.

Ребенок пропал 25 января. В поисках мальчика принимал участие весь личный состав районного отделения полиции. Стражи порядка проверяли все контакты школьника, опрашивали его друзей и знакомых, прочесывали маршрут от учебного заведения до дома. Около 10 часов утра 26 января его заметили полицейские на дороге рядом с Добровольском.

Ранее сообщалось о том, что канадский аэропорт трудоустроил двух пушистых котов-«психологов».