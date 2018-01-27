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Кот Спаситель и мальчик

Кот Спаситель не дал замерзнуть мальчику, объявленному в розыск

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 6:46 1103

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В Краснознаменском районе Калининградской области России правоохранители нашли пропавшего 13-летнего мальчика, объявленного в розыск. Он заблудился по дороге в Добровольск и ночевал в заброшенном сарае, где его согревал бездомный кот, пишет местное издание.

«Накануне своего 14-летия мальчик отправился в Краснознаменск к бабушке, чтобы сделать фотографию на паспорт. Не застав родственницу, он пошел назад и заблудился в лесу», — говорится в сообщении.

В заброшенном строении компанию подростку составил бездомный кот, который всю ночь согревал его своим теплом. В благодарность мальчик забрал животное к себе домой и больше не расстается с ним ни на минуту.

Впоследствии Руслан быстро определился с именем кота, назвав его Спасителем.

Ребенок пропал 25 января. В поисках мальчика принимал участие весь личный состав районного отделения полиции. Стражи порядка проверяли все контакты школьника, опрашивали его друзей и знакомых, прочесывали маршрут от учебного заведения до дома. Около 10 часов утра 26 января его заметили полицейские на дороге рядом с Добровольском.

Ранее сообщалось о том, что канадский аэропорт трудоустроил двух пушистых котов-«психологов».

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