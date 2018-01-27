В перестрелке с боевиками ранен украинский солдат — штаб АТО

За прошедшие сутки, 26 января, боевики провели обстрел позиций украинской армии — один боец ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вчера днем боевики российско-оккупационных войск провели один обстрел позиций украинской армии», — говорится в отчете.

«На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем помощи врачей. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное», — подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, за минувшие сутки пророссийские боевики осуществили обстрел украинских позиций на Донецком направлении.