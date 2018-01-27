﻿

USD 28.55
RSS
В перестрелке с боевиками ранен украинский солдат&nbsp;— штаб АТО

В перестрелке с боевиками ранен украинский солдат — штаб АТО

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 7:46 68

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

За прошедшие сутки, 26 января, боевики провели обстрел позиций украинской армии — один боец ВСУ получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вчера днем боевики российско-оккупационных войск провели один обстрел позиций украинской армии», — говорится в отчете.

«На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем помощи врачей. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное», — подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, за минувшие сутки пророссийские боевики осуществили обстрел украинских позиций на Донецком направлении.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии