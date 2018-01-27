В Минздраве озвучили статистику по кори в Украине

В Украине с августа прошлого года корью заболели 6500 человек.

Об этом 26 января в эфире 5 канала сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун.

«Это довольно много на такой короткий промежуток времени, но вспышка уменьшается в тех областях, которые имели большие заболевания и повышается в тех областях, где нет высокого уровня прививки. Например, на Закарпатье, которое имеет самый низкий уровень прививки в целой стране, там сейчас повышается уровень заболевания», — заявила Супрун.

Она отметила, что, по данным Минздрава, ситуация с заболеванием корью в Украине стабилизировалась.

Напомним, ранее в Минздраве пообещали осуществить перераспредление вакцин, чтобы обеспечить особо нуждающиеся регионы — Кировоградскую, Ривненскую, Житомирскую, Одесскую, Киевскую, Ивано-Франковскую области и Киев.