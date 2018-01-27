Мощный взрыв в Баку. Пожар в магазине возле станции метро

В субботу, 27 января, в Баку произошел мощный взрыв. Погибли два человека. На месте работают представители МЧС Азербайджана и полицейские.

Как утверждают очевидцы, взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на улице Диляры Алиевой возле входа на станцию метро «28 мая». После этого начался пожар в помещении магазина канцтоваров на первом этаже.

Заместитель гендиректора ПО «Азеригаз» Руслан Алиев назвал предварительную причину взрыва: «Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Буквально вчера на этой территории велись работы, видимо, задели газопровод. В связи с происшествием отключено газоснабжение тысячи абонентов».