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Место взрыва

Мощный взрыв в Баку. Пожар в магазине возле станции метро

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

27.01.2018 8:57 306

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В субботу, 27 января, в Баку произошел мощный взрыв. Погибли два человека. На месте работают представители МЧС Азербайджана и полицейские.

Как утверждают очевидцы, взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на улице Диляры Алиевой возле входа на станцию метро «28 мая». После этого начался пожар в помещении магазина канцтоваров на первом этаже.

Заместитель гендиректора ПО «Азеригаз» Руслан Алиев назвал предварительную причину взрыва: «Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа. Буквально вчера на этой территории велись работы, видимо, задели газопровод. В связи с происшествием отключено газоснабжение тысячи абонентов».

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