В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами
Спасатели из Новой Зеландии начали совместную спасательную операцию по поиску парома «Бутираои», который пропал в Тихом океане 18 января.
Об этом сообщает The Guardian.
Он отправился из порта острова Ноноути 18 января и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава через два дня, 20 января.
На борту находились 50 человек. Судно совершало рейс между островами Океании. По данным СМИ, у него были проблемы с движущим винтом.
Напомним, ранее в Японском море пропало судно с украинцем на борту.
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