В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

Спасатели из Новой Зеландии начали совместную спасательную операцию по поиску парома «Бутираои», который пропал в Тихом океане 18 января.

Об этом сообщает The Guardian.

Он отправился из порта острова Ноноути 18 января и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава через два дня, 20 января.

На борту находились 50 человек. Судно совершало рейс между островами Океании. По данным СМИ, у него были проблемы с движущим винтом.

Напомним, ранее в Японском море пропало судно с украинцем на борту.