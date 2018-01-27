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В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

В Тихом океане пропал паром с 50 пассажирами

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 9:10 307

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Спасатели из Новой Зеландии начали совместную спасательную операцию по поиску парома «Бутираои», который пропал в Тихом океане 18 января.

Об этом сообщает The Guardian.

Он отправился из порта острова Ноноути 18 января и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава через два дня, 20 января.

На борту находились 50 человек. Судно совершало рейс между островами Океании. По данным СМИ, у него были проблемы с движущим винтом.

Напомним, ранее в Японском море пропало судно с украинцем на борту.

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