Полиция Торонто назвала смерть канадского миллиардера и его жены умышленным убийством

В пятницу, 26 января, полиция Торонто провела брифинг по делу о смерти канадского миллиардера Барри Шермана и его жены Хани. Детектив Сьюзан Гомес заявила, что основатель фармацевтической компании Apotex и его супруга стали жертвами умышленного убийства. «Мы совершенно в этом уверены», — подчеркнула офицер отдела по расследованию убийств полиции Торонто.

Как уже сообщали fakty.ua, тела супругов были обнаружены в их собственном доме 15 декабря 2017 года. Тогда полиция назвала смерть Шерманов подозрительной.

Сейчас стали известны некоторые детали. Барри и Хани находились возле внутреннего бассейна в полуподвале. Они были полностью одеты, на плечи каждого из супругов было наброшено его пальто. Как сказала Гомес, тела занимали полусидячее положение. И Барри, и Хани были привязаны ремнями за горло к металлической ограде бассейна.

Полиция не обнаружила следов взлома или иного несанкционированного проникновения в дом. Это сначала натолкнуло на мысль о самоубийстве, однако четверо детей миллиардера категорически отвергли эту версию. Не согласны были с нею и ближайшие друзья Шерманов. Дети даже наняли группу частных детективов для параллельного расследования смерти родителей. В нее вошли бывшие офицеры отдела расследований убийств Торонто.

Вскоре, по словам Сьюзан Гомес, частные детективы начали тесно сотрудничать с полицией. Дети Шерманов также изменили свое отношение к ходу официального полицейского расследования, убедившись в том, что офицеры добросовестно выполняют свою работу.

За шесть недель расследования были опрошены почти 130 свидетелей. Полицейские изучили 150 вещественных улик, более двух тысяч фотографий, сделанных на месте преступления и ярдом с домом Шерманов. Были тщательно осмотрены еще два объекта недвижимости, принадлежавших миллиардеру, включая квартиру в Майами. Также следователи побывали в офисе Барри в компании Apotex.

«Мы собрали достаточно фактов, говорящих в пользу версии умышленного убийства. Теперь мы знаем, что преступников было несколько. У нас есть список подозреваемых, но я пока не стану никого называть в интересах расследования», — заявила Гомес.

Барри Шерману было 75 лет. Его жене Хани — 70 лет. Шерман занимал 15-е место в списке самых богатых жителей Канады. Его состояние оценивается на данный момент в 4,8 миллиарда долларов.

В беседе с телерадиокомпанией CBC близкий друг Шермана Мюррей Рубин заявил, что с самого начала отверг версию самоубийства. «Я знал Барри 50 лет. Этот человек любил жизнь! Он любил все, чем занимался. Барри не мог причинить вред Хани. Для меня сразу главным вопросами стали, кто убил Шерманов и за что? Не удивлюсь, если Барри сам пустил убийц в дом. Понимаете, такой он был человек — открыл бы дверь любому, если только это была бы не горилла…» — сказал Рубин.

«Барри никого не боялся. Он и представить себе не мог, что кто-то захочет его убить. Этот человек всю свою жизнь заботился о других. Его обожали тысячи людей, работавших на него. Он заботился о каждом сотруднике своей компании. Я не преувеличиваю. Поэтому главный вопрос — кто? Кто задумал убить такого человека, каким был Барри?» — подчеркнул Мюррей Рубин.