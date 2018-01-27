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Синоптики сообщают об ухудшении погоды

Синоптики сообщают об ухудшении погоды

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 9:44 344

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В субботу, 27 января, на дорогах Киева местами ожидается гололедица, в первой половине дня — туман с видимостью 200−500 м.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер южный, 5−10 м/с, температура ночью 8−10° мороза, днем 1−3° мороза, отмечают в КГГА.

28 января ночью небольшой снег, днем — умеренный мокрый снег, на дорогах местами удержится гололедица, температура ночью 4−6° мороза, днем — около 0°

Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали о небольшом снеге в Житомирской, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.

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