Синоптики сообщают об ухудшении погоды
В субботу, 27 января, на дорогах Киева местами ожидается гололедица, в первой половине дня — туман с видимостью 200−500 м.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер южный, 5−10 м/с, температура ночью 8−10° мороза, днем 1−3° мороза, отмечают в КГГА.
28 января ночью небольшой снег, днем — умеренный мокрый снег, на дорогах местами удержится гололедица, температура ночью 4−6° мороза, днем — около 0°
Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали о небольшом снеге в Житомирской, Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.
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