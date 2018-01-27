Сегодня в Украине чтут память жертв Холокоста

Сегодня, 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

Эту памятную дату ввели решением Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 (Резолюция № 60/7).

Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. За время существования этого концлагеря в нем погибли от 1,5 до 2,2 млн человек.

«Увековечивая память о Холокосте, мы решительно заявляем о недопустимости повторения подобных преступлений в будущем. Украина вместе со всем цивилизованным миром нерушимо стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему…» — написал Порошенко.

Напомним, Голодоморов в ХХ веке было три: 1921−1923 гг., 1932−1933 гг., 1946−1947 гг. При этом статус Голодомора имеет только геноцид 1932−1933 гг. События 1921−1923 гг. и 1946−1947 гг. квалифицируются как массовый голод, геноцидный характер которого пока не доказан.