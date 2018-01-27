Сурков назвал новые предложения Вашингтона по Украине "вполне реализуемыми"

В субботу, 27 января, помощник президента России Владислав Сурков поделился с ТАСС своими соображениями об итогах переговоров со специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером. Их очередная встреча состоялась 26 января в Дубае.

«Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. „Дубайский пакет“ американских наработок, в отличие от „белградского“, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд», — сказал Сурков.

«Главное в нем — довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу», — уточнил помощник главы российского государства.

Напомним, Волкер и Сурков встречались уже четыре раза. До Дубая они встречались 21 августа 2017 года — в Минске, 7 октября и 13 ноября — в Белграде. По всей видимости, предложения Волкера, озвученные осенью, Сурков и называет «белградским пакетом».

Ранее Курт Волкер в интервью заявил, что его вполне устраивает Владислав Сурков как переговорщик. Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что его устроит любой человек, который способен донести правильно позицию Вашингтона Владимиру Путину и которому президент России доверяет вести подобные переговоры.