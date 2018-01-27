"Мы рады": "министры Л/ДНР" отреагировали на санкции США

Министерство финансов США сделало официальное заявление, в котором пояснило введение новых санкций за агрессию России в Украине.

«Данный шаг подтверждает приверженность Минфина к продолжению давления на Россию с помощью санкций до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по минским договорённостям», — сказано в тексте документа.

В Минфине США пояснили, что санкции были применены в отношении «11 украинских сепаратистов» (список E. O. 13 660), и «российских официальных лиц и их соратников» (список E. O. 13 661). В список сепаратистов попали «министр информации ДНР» Игорь Антипов, «министр промышленности и торговли ДНР» Алексей Грановский, «министр финансов» Екатерина Матющенко, «глава МИД ДНР» Наталья Никонорова, «министр госбезопасности ДНР» Владимир Павленко, «министр юстиции ДНР» Елена Радомская, «министр налогов и доходов ДНР» Александр Тимофеев, и.о. «министра экономического развития ЛНР» Елена Костенко, «министр труда и социальной политики ЛНР» Светлана Малахова, и и.о. «министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР» Павел Мальгин.

Реакция горе-«чиновников» была предсказуемой. Так, Грановский в своем «Фейсбуке» написал, что его коллегам «абсолютно все равно». А Костенко заявила следующее: «Я вас умоляю, я рада, что пополнила список этих действительно достойных и заслуживающих всяческого уважения людей». Как говорится, без комментариев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США расширили санкции против России.