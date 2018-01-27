Украинец Никишин выиграл медаль Кубка мира по фехтованию

Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в немецком Хайденхайме.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

В первом раунде украинец победил швейцарца Бенджамина Штеффена (9:6), в 1\16 — итальянца Эдуардо Мунцоне (10:5), а в третьем круге соревнований был сильнее представителя Казахстана Руслана Курбанова (10:7).

Также отметим, что украинцы Юрий Тараненко и Ян Сыч на этапе Кубка мира в Хайденхайме выбыли из борьбы в 1/32 финала, а Игорь Рейзлин и Максим Хворост уступили в 1/16 финала.

Напомним, в прошлом году Богдан Никишин стал победителем заключительного в сезоне этапа Гран-при, проходившего в столице Колумбии Боготе.