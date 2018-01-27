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Air Force One

В самолете Трампа установят холодильники за 24 миллиона долларов (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

27.01.2018 11:11 333

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В самолете президента США, так называемом Air Force One («Борт номер один») установят новые холодильники. Компания Boeing заключила контракт на их разработку, производство, тестирование и монтаж. Как сообщает телеканал CNN, холодильники обойдутся американским налогоплательщикам в 23,7 миллиона долларов.

Сообщается, что требуется заменить два из пяти больших действующих ныне холодильников. В общей сложности в них должно постоянно храниться не менее трех тысяч обедов для президента, его персонала и членов экипажа. Этого достаточно, чтобы обеспечить питанием всех, кто находится на борту, в течение нескольких недель. Такое количество еды предусмотрено для форс-мажорных ситуаций — например, внезапного начала войны. Ведь самолет является, по сути, мобильным командным центром президента.

Работающие ныне холодильники были установлены в 1990 году, когда президентский Boeing 747 поступил в эксплуатацию. Их надежность уже заметно снизилась и они нуждаются в замене. Два новых рефрижератора будут, как ожидается, установлены в 2019 году.

Ранее Дональд Трамп критиковал астрономические суммы, которые требуются на содержание Air Force One.

Любимая еда Дональда Трампа — гамбургеры с кока-колой

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