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Султан и Джоти

Самый высокий в мире мужчина и самая низкорослая женщина сделали совместную фотосессию (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

27.01.2018 11:35 1273

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В Египте сделали совместную фотосессию самый высокий в мире мужчина и самая низкорослая женщина. Оба они вошли в Книгу Рекордов Гиннесса в 2011-м году.

35-летний Султан Косен из Турции ростом 2, 51 метра и 24-летняя Джоти Амджи из Индии ростом 62,8 сантиметра снимались на фоне знаменитых пирамид в Гизе. Они были приглашены сюда египетскими властями с целью привлечения туристов.

Снимки получились потрясающими. Знаменитости очень понравились друг другу и остались довольны знакомством.

Султан, кстати, удерживает два мировых рекорда и входит в Книгу Гиннесса, еще и как человек с самыми большими кистями рук.

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