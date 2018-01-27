Самый высокий в мире мужчина и самая низкорослая женщина сделали совместную фотосессию (фото)
В Египте сделали совместную фотосессию самый высокий в мире мужчина и самая низкорослая женщина. Оба они вошли в Книгу Рекордов Гиннесса в 2011-м году.
35-летний Султан Косен из Турции ростом 2, 51 метра и 24-летняя Джоти Амджи из Индии ростом 62,8 сантиметра снимались на фоне знаменитых пирамид в Гизе. Они были приглашены сюда египетскими властями с целью привлечения туристов.
Снимки получились потрясающими. Знаменитости очень понравились друг другу и остались довольны знакомством.
Султан, кстати, удерживает два мировых рекорда и входит в Книгу Гиннесса, еще и как человек с самыми большими кистями рук.
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